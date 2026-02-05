The Eternal Life of Goldman – Informationen zum Soundtrack

Für den Soundtrack von „The Eternal Life of Goldman“ hat Entwickler Weappy mit einem Team international renommierter Komponisten zusammengearbeitet, darunter Kevin Penkin (Made in Abyss), Mason Lieberman (Overwatch 2), Yasunori Nishiki (Octopath Traveler) und Pete Lepley (Wargroove).

Im Zentrum des Soundtracks steht das Hauptthema des Spiels, komponiert von Kevin Penkin, der mehr als zwei Jahre an der Entwicklung des Stücks gearbeitet hat. Während der Produktion durchlief der Track Dutzende Iterationen mit dem Ziel, etwas zu erschaffen, das über ein klassisches Videospiel-Theme hinausgeht. Stattdessen komponierte Penkin eine mehrteilige Suite aus mehreren nahtlos ineinander übergehenden Akten, die die Hintergrundgeschichte des Spiels erzählt und Spieler behutsam in den Beginn ihres Abenteuers führt.

THQ Nordic und Entwickler Qeappy Studio veröffentlichen das handgezeichnete Platform-Adventure „The Eternal Life of Goldman“ für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen, unter anderem über die kommende Demo-Version, gibt es auch bei uns (siehe hier).

The Eternal Life of Goldman | Main Theme Composed by Kevin Penkin

The Eternal Life of Goldman | Kevin Penkin Greetings

Quelle: Pressemitteilung