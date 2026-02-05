Dragon Quest VII Reimagined – Launch-Trailer

„Dragon Quest VII Reimagined“ ist ein vollständiges Remake von „Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit“ aus dem Jahr 2000. Die neue Version des RPG-Klassikers erscheint heute für PC (Steam und Microsoft Store), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zur Feier der Veröffentlichung präsentierte das Team von Square Enix einen neuen Trailer.

„Reimagined“ baut auf dem Orignal auf und bietet ein modernes Spielerlebnis für eine neue Generation. Die Charakterdesigns, die ursprünglich vom weltberühmten Manga-Künstler Akira Toriyama entworfen wurden, wurden vom Entwickler-Team mit Hilfe von echten Puppen in einen charmanten 3D-Kunststil umgewandelt. Auch die Umgebungen und Dungeons werden mit einer handgefertigten Ästhetik im Diorama-Stil zum Leben erweckt.

Die Geschichte bleibt dem Original treu, bietet aber ein strafferes Spielerlebnis und zusätzliche erzählerische Tiefe durch optionale Nebenquests, Geschichten und Minispiele. Das Kampfsystem soll dynamischer als je zuvor sein, mit dramatischen Änderungen wie der Fähigkeit, zwei Berufungen gleichzeitig auszuüben. Darüber hinaus gibt es noch die „Abreagieren“-Fähigkeit und eine neue „Monstermeister“-Berufung zum Beschwören von Monstern.

Weiterhin steht eine kostenlose Demo des Spiels auf allen Plattformen bereit. Mit den Speicherdaten aus der Demo lässt sich in der Vollversion ein kosmetisches Outfit für Maribel freischalten: das „Feine Freizeitkleid“. Dieses hübsche Outfit sorgt dafür, dass Maribel ebenso modisch wie auch schlagkräftig unterwegs ist.

Wer das Game digital erwirbt, erhält zusätzlich einen exklusiven blauen Schleimschild, der je nach Plattform unterschiedlich ausfällt. Darüber hinaus bietet die Digital Deluxe Edition ein einzigartiges Weißer-Wolf-Kostüm für den spielbaren Charakter Ruff und drei DLC-Packs:

Route der Ruchlosen – Abenteurer stellen sich den legendären Dämonenkönigen aus der Erdrick-Trilogie in der Arena! Werden diese besiegt, erhalten sie wertvolle Belohnungen, darunter „Erdricks Schwert“.

Lichtbringer-Look – Spieler*innen erhalten Kostüme der Charaktere aus „Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals“.

Proppenvoller Beute-Beutel – Ein Set nützlicher In-Game-Gegenstände, das Abenteurer auf ihrer Reise unterstützt.

„Dragon Quest VII Reimagined“ wurde von der USK ab 6 Jahren freigegeben. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

DRAGON QUEST VII Reimagined – Veröffentlichungstrailer

Quelle: Pressemitteilung