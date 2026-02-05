GreedFall 2: The Dying World – Preorder-Trailer

Zum Start der Vorbestellungen für „GreedFall 2: The Dying World“ präsentierten NACON und Entwickler Spiders Studio einen neuen Trailer. Das RPG ist derzeit auf PC als Early Access-Version erhältlich. Nächsten Monat soll die Vollversion für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Neben der Standard Version gibt es auch eine Deluxe Edition.

GreedFall 2: The Dying World – Deluxe Edition

Das komplette Spiel

Neue Inhalte: eine etwa 1,5-stündige Mission, in der die Spieler*innen mysteriöse Schwarze Massen untersuchen, die Zwietracht in der Stadt Peren säen (Dieser Inhalt wird am 14. Mai 2026 veröffentlicht und kann auch separat erworben werden.)

Eine Reihe exklusiver Kosmetikartikel, darunter ein komplettes Outfit, das von den Schwarzen Massen inspiriert ist, und ein magischer Ring von Thélème, der Schwarzmagie-Angriffe mit einzigartigen Effekten ermöglicht

Der Original-Soundtrack, komponiert von Olivier Derivière, und ein Artbook, beide im digitalen Format

Darüber hinaus erhalten Spieler, die die digitale Deluxe Edition für PlayStation 5 oder Xbox Series X/S vorbestellt haben, 48 Stunden früher Zugang zum Spiel. Besitzer der physischen Deluxe Edition erhalten zusätzlich zur Standard Edition-Hülle eine exklusive Metallhülle.

Vorbestellungsbonus

Spieler, die die digitale Version von „GreedFall: The Dying World“ (Standard- oder Deluxe-Edition) vorbestellt haben, erhalten ein Kosmetikpaket, mit dem sie ihren Charakter und ihre Begleiter mit exklusiver Kleidung ausstatten können. Es beinhaltet das Outfit der Merchant Congregation und das Outfit der Nauts, zwei Fraktionen, die bereits im ersten Teil von „GreedFall“ auftauchten und deren Geschichte und Bräuche sich auch in ihrer ikonischen Kleidung widerspiegeln.

„GreedFall 2: The Dying World“ erscheint am 10. März 2026 für PC (Steam) und am 12. März 2026 für Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier könnt ihr das RPG auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen rund um den Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

GreedFall: The Dying World | Preorder Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung