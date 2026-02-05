Paranormasight: The Mermaid’s Curse – Trailer und Release-Termin

Square Enix hat mit „Paranormasight: The Mermaid’s Curse“ den nächsten Teil der Visual Novel-Reihe angekündigt. Auf eine lange Wartezeit müsst ihr euch nicht einstellen, da die digitale Veröffentlichung bereits für den 19. Februar 2026 vorgesehen ist. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch, PC über Steam sowie für iOS und Android. Beachtet jedoch, dass das Spiel nur über englische, japanische oder chinesische Texte verfügt.

Der neue Titel spielt im Japan der Showa Ära und greift moderne Legenden sowie okkulte Themen auf. Entwickelt wird „Paranormasight: The Mermaid’s Curse“ vom selben Team, das bereits 2023 „Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo“ umgesetzt hat. Inhaltlich erwartet euch eine neue Geschichte mit eigener Kulisse, neuer Folklore und neuen Figuren. Im Mittelpunkt steht erneut ein rätselhafter Fluch, dessen Ursprung im Verlauf der Handlung aufgedeckt werden muss.

Wie Square Enix mitteilte, ist „Paranormasight: The Mermaid’s Curse“ ist eigenständiges Abenteuer konzipiert und kann ohne Vorkenntnisse gespielt werden. Wer den Vorgänger „Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo“ noch nicht kennt, kann diesen bis zum 18. Februar mit einem Rabatt von 75 Prozent für Nintendo Switch sowie für iOS und Android erwerben.

PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse - Ankündigungstrailer

