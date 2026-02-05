Planet of Lana II: Children of the Leaf – Release-Termin, Demo und Trailer

Die Verantwortlichen von Thunderful und Wishfully Studios haben mehrere Neuigkeiten zu „Planet of Lana II: Children of the Leaf“ veröffentlicht. Unter anderem wurde das offizielle Veröffentlichungsdatum verraten. So erscheint das filmische Rätsel-Adventure am 05. März 2026 auf PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Zudem wird es via Xbox Game Pass verfügbar werden.

Planet of Lana II: Children of the Leaf – Demo

Spieler, die bis zum Release nicht mehr warten möchten, können ab dem 11. Februar 2026 eine Demo-Version herunterladen. Die Demo erscheint für PC (Steam) sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen. Switch- und Switch 2-Spieler müssen sich ein wenig länger gedulden. Noch steht nicht fest, wann die Demo für die Nintendo Konsolen erscheinen wird.

„Wir freuen uns, zu verkünden, dass Planet of Lana II: Children of the Leaf ab 5. März auf PC, Playstation, Xbox und Switch verfügbar sein wird“, erklärte Game Director Adam Stjärnljus. „Wir haben bei der Entwicklung des ersten Teils so viel gelernt und haben das genutzt, um jeden Aspekt des Spiels in Planet of Lana II zu verbessern. Der erste Teil wurde sowohl von der Spielergemeinschaft als auch von Kritikern unheimlich gut aufgenommen, also sind wir schon sehr gespannt darauf, zu sehen, wie die verbesserte Fortsetzung beim Anspielen der Demo am 11. Februar und dann mit der Vollversion am 5. März aufgenommen wird.“

Planet of Lana 2: Children of the Leaf – Trailer

Des Weiteren gab es einen neuen Trailer- Dieser liefert einen Vorgeschmack auf verschiedene Biome – von natürlichen Landschaften bis hin zu Meerestiefen, uralten Wäldern, Roboterfriedhöfen und dystopischen Stadtlandschaften – welche von der Musik des für einen BAFTA nominierten Komponisten Takeshi Furukawa untermalt sind. Man sieht Lana und ihre Begleiterin Mui, wie sie zusammenarbeiten und ihre einzigartigen Fähigkeiten wie Muis Kontrolle über Kreaturen einsetzen, um Rätsel zu lösen, sich an mörderischen Robotern vorbeizuschleichen und die verschiedenartigen Umgebungen des Spiels zu erkunden.

Die Seite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Planet of Lana II: Children of the Leaf - Release Date Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung