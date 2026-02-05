The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Release steht, neuer Trailer

Square Enix hat nicht nur einen neuen Trailer zu „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ veröffentlicht, sondern gab gleichzeitig den Release-Termin bekannt. Im Juni erscheint das neue Rollenspiel im HD-2D-Stil.

In „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ erwartet euch eine Reise durch vier unterschiedliche Zeitalter. Die Protagonisten Elliot und Faie erkunden dabei eine weitläufige Welt mit zahlreichen Gegnern, Ruinen und unterirdischen Arealen. Im Kampf stehen sieben verschiedene Waffentypen zur Verfügung, die sich mithilfe von Maginiten an unterschiedliche Spielstile anpassen lassen. Neben klassischen Nahkampfwaffen kommt auch eine Kettensichel zum Einsatz, mit der sich Gegner heranziehen lassen.

Editionen und Vorbestellinhalte im Überblick

Wer sich früh für den Kauf entscheidet, erhält unabhängig von der gewählten Version das Elliots-Aufbruch-Pack. Dieses Zusatzpaket bietet mehrere spielerische Vorteile, darunter die „Brosche des Aufbruchs“, mit der Gegner mehr Tul und Maginit-Splitter fallen lassen, sowie ein Maginit für Schwerter mit erhöhter Angriffskraft.

Neben der digitalen Standard Edition steht auch eine Digital Deluxe Edition zur Auswahl. Diese erweitert den Inhalt um zusätzliche Accessoires wie den „Feenarmreif“, das „Kirschblütenkettchen“ und den „Rosaile-Ring“, die sich direkt im Spiel nutzen lassen.

Für Sammler bietet der Square Enix Store zudem eine exklusive physische Collector’s Edition an. Diese enthält neben dem Basisspiel einen Original Soundtrack sowie eine dekorative Faie-Schreibtischuhr.

„The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ wird am 18. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC veröffentlicht.

The Adventures of Elliot - Launch-Termin Ankündigungstrailer

Quelle: Pressemitteilung