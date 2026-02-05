Pragmata – „Sketchbook“-Demo auf Konsolen verfügbar

Capcom hat die bereits auf PC verfügbare Demo-Version von „Pragmata“ jetzt auch auf Konsolen veröffentlicht. In der Demo können Spieler auf ihrer Nintendo-, Xbox- oder PlayStation-Konsole die Kampf- und Erkundungselemente des Sci-Fi-Action-Adventure-Spiels erleben.

Neben einem ersten Eindruck von der Mischung aus Hacking und Schießen werden die Spieler dazu ermutigt, die Sketchbook-Demo erneut zu spielen. Dieser Vorgeschmack auf das Spiel wurde mit Überraschungen ausgestattet, darunter versteckte Features, die man nur nach wiederholtem Durchspielen entdecken kann.

Hier gibt es die Demo:

Die Vollversion von „Pragmata“ erscheint am 24. April 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Vorbestellungen sind bereits möglich und enthalten als Bonus das Samurai-Kostüm „Neo Bushido“ für Hugh und das Ninja-inspirierte Kostüm „Neo Kunoichi“ für Diana. Eine Diana-amiibo-Figur wird ebenfalls am selben Tag erscheinen und mit der Nintendo Switch 2-Version kompatibel sein.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „Pragmata“ gibt es auch hier bei uns: KLICK!

PRAGMATA - Pre-Order Trailer

Quelle: Pressemitteilung