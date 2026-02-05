Crimson Desert – Video zum Kampf- und Fortschrittssystem

Im März wird Entwicklerstudio Pearl Abyss das Open World Action-Adventure „Crimson Desert“ veröffentlicht. Das neue Video rückt Kampfmechaniken und flexiblen Fortschrittssysteme in den Mittelpunkt.

Der Kampf in „Crimson Desert“ wird vor allem durch die Entscheidungen der Spieler geprägt. Zusätzlich zu den Waffen und Fähigkeiten, die sie im Laufe der Charakterentwicklung erwerben, können sich die Spieler an jede Begegnung anpassen, indem sie beispielsweise verschiedene Reittiere einsetzen und in Kampfsituationen die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen.

Die Spieler können auf ein breites Arsenal an Waffen zurückgreifen, darunter Schwert und Schild, Speer, Großschwert, Axt und verschiedene Fernkampfwaffen, die jeweils unterschiedliche Stärken und Kampftaktiken bieten. Waffen können gekauft, bei Erkundungen entdeckt, als Belohnung für das Besiegen von Bossen und das Abschließen von Quests erhalten oder direkt vom Spieler hergestellt werden.

Der flüssige Kampf soll die Möglichkeit bieten, Combos mit einer Vielzahl von Nahkampftechniken, Tritten, Griffen und bewaffneten Kampftechniken zu verketten. Waffen können auch mit Elementareffekten wie Feuer und Eis verbessert werden. Zudem lassen sich Waffen und Ausrüstung mit Materialien verbessern, die durch Bergbau, Bosskämpfe, das Abschließen von Quests und Erkundungen erworben werden.

Die Charakterentwicklung wird durch Fragmente des Abgrunds vorangetrieben, einer wichtigen Ressource, mit der Fähigkeiten freigeschaltet und verbessert werden können. Fragmente können durch das Besiegen mächtiger Bosse oder durch Entdeckungen in der Welt von Pywel erhalten werden, während bestimmte Fähigkeiten direkt durch Erkundungen oder das Abschließen bestimmter Quests erlernt werden können.

Spieler können ihren Spielstil weiter anpassen, indem sie Bonusattribute und Spezialeffekte auf Ausrüstung kombinieren. Einige Bosse lassen auch exklusive Ausrüstung und Kostüme fallen und ermöglichen es den Spielern in einigen Fällen, charakteristische Fähigkeiten einzusetzen, die mit diesen Begegnungen verbunden sind.

„Crimson Desert“ erscheint am 19. März 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Features Overview #2: Combat and Progression | Crimson Desert

Hier das erste Feature Overview-Video:

Features Overview #1: Kliff and the Open World of Pywel | Crimson Desert

Quelle: Pressemitteilung