Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition – Release-Termin für Switch 2

Das JRPG „Tales of Arise“ sowie dessen Erweiterung „Beyond the Dawn“ sind bereits für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PlayStation 5 erhältlich. Bandai Namco Entertainment Europe hat aus dem Hauptspiel und dem Addon ein Paket namens „Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition“ geknüpft und wird es am 22. Mai 2026 für die Nintendo Switch 2 veröffentlichen.

Im Spiel geht es um einen Konflikt zwischen zwei Welten: Rena herrscht seit über 300 Jahren über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und nimmt den Menschen ihre Würde und Freiheit. Die Geschichte beginnt mit zwei Individuen aus unterschiedlichen Welten, die ihr Schicksal verändern und eine neue Zukunft schaffen wollen.

Spieler folgen Alphen, einem maskierten Mann ohne Erinnerungen, der keinen Schmerz spürt. Er begegnet Shionne, die durch einen Fluch jedem bei Berührung fürchterliche Schmerzen zufügt. Beide lernen sich gegenseitig kennen und treffen auf unterschiedliche Verbündete, um es mit den mächtigen Lords von Rena aufzunehmen und Dahna zu befreien.

„Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition“ kann als physische Edition für Nintendo Switch 2 vorbestellt werden, genauso wie „Tales of Arise – Beyond the Dawn Premium Edition“, die ein Premium Upgrade Pack für das Spiel sowie zusätzliche Inhalte enthält.

Ein paar weitere Informationen zum Spiel und der Erweiterung gibt es hier bei uns: KLICK!

[Deutsch] Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition – Announcement Trailer – Nintendo Switch 2

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung