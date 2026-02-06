Resident Evil Requiem – Trailer zur Switch 2-Version

In der gestrigen Nintendo Direct-Ausgabe präsentierte Capcom einen neuen Trailer zur Nintendo Switch 2-Version von „Resident Evil Requiem“. Im neunten Hauptteil der Survival-Horror-Reihe „Resident Evil“ wird man, wie im Trailer gezeigt, jederzeit frei zwischen der Ego- und Third-Person-Perspektive wechseln können. Der Trailer zeigt noch weitere Features des Spiels.

„Resident Evil Requiem“ erscheint am 27. Februar 2026 für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Diesen Sommer erscheinen zudem die allerersten „Resident Evil“-amiibo für Grace Ashcroft und den legendären Leon S. Kennedy. Die Deluxe- und Standard-Editionen von „Resident Evil Requiem“ können ab sofort vorbestellt werden. Die Deluxe-Edition enthält das gleiche Basisspiel wie die Standard-Edition sowie ein exklusives Paket mit fünf Kostümen, vier Waffen-Skins, zwei Bildschirmfiltern, zwei Anhängern und mehr.

Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Resident Evil Requiem – Ab 27. Februar erhältlich (Nintendo Switch 2)

Quelle: Pressemitteilung