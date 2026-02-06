Shadow Tactics: Blades of the Shogun erscheint für Switch 2

Eines der erfolgreichsten deutschen Spiele der vergangenen Jahre kehrt auf eine neue Plattform zurück. Im Rahmen einer aktuellen Nintendo Direct wurde angekündigt, dass „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ im März für Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung schließt das eigenständig spielbare Add-on „Aiko’s Choice“ mit ein.

Shadow Tactics mit Mausmodus auf Switch 2

Die Version für Nintendo Switch 2 wurde speziell an die neue Hardware angepasst und unterstützt den nativen Maus Modus der Konsole. Des Weiteren profitiert das Spiel von kürzeren Ladezeiten, stabiler Performance und einer für die Konsole optimierten Darstellung. Im Handheld Modus wird eine Auflösung von 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde geboten, während im TV Modus eine Ausgabe in 4K ebenfalls mit 30 Bildern pro Sekunde möglich ist.

„Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ wurde von Mimimi Games entwickelt und von Daedalic Entertainment veröffentlicht. Das Studio Mimimi Games aus München hat sich nicht nur mit taktischen Echtzeitspielen international einen Namen gemach. Neben „Shadow Tactics“ entwickelte das Team Titel wie „Desperados III“, „The Last Tinker: City of Colors“ und „Shadow Gambit: The Cursed Crew“. Trotz mehrerer erfolgreicher Veröffentlichungen musste das Unternehmen Ende 2023 seinen Betrieb einstellen.

Die Nintendo Switch 2-Version von „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ erscheint am 18. März 2026. Zum Verkaufsstart stehen mehrere Editionen zur Auswahl. Neben dem Hauptspiel und „Aiko’s Choice“ wird auch eine Ultimate Edition angeboten, die beide Inhalte kombiniert. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und werden mit einem zeitlich begrenzten Preisnachlass angeboten.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | Coming to Nintendo Switch 2

