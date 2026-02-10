Directive 8020 – Neuer Release-Termin, Pre-Order-Start und Trailer

Das Sci-Fi-Survival-Horror-Game „Directive 8020“ hat jetzt einen neuen Release-Termin erhalten. Ursprünglich sollte das Spiel bereit letztes Jahr erscheinen. Wie die Verantwortlichen von Supermassive Games verrieten, erscheint das Spiel am 12. Mai 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Das Spiel wird sowohl physisch als auch digital erhältlich sein. Außerdem sind ab sofort Vorbestellungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S möglich, die ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition beinhalten (solange der Vorrat reicht).

Vorbestellungen beinhalten Zugriff auf:

The Dark Pictures-Outfit Pack

The Dark Pictures Collectables

Cinematic Filter Pack

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Zur Feier der Bekanntgabe und dem Start der Vorbestellungen, gab es noch einen neuen Trailer. Der Trailer beleuchtet die von Paranoia getriebenen Entscheidungsprozesse in „Directive 8020“, in denen Vertrauen zerbrechlich ist und jede Wahl tödlich enden kann.

Entscheidungsbasiertes Gameplay: Cooper, die Sanitäterin des Schiffs, wird von Paranoia geplagt und steht vor einer schweren Entscheidung, als ihr Crewmitglied Mitchell hinter einer versiegelten Tür um Freilassung bittet. Cooper weiß nicht, ob er noch menschlich ist oder nicht und muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Dieser Moment im Trailer unterstreicht ein zentrales Thema in dem Spiel: Vertraue niemandem – jede Handlung hat Konsequenzen.

Die „Double“-Enthüllung: Abhängig davon, wie sich das Spiel verzweigt und welche Entscheidungen zuvor getroffen wurden, kann Cooper nun in der im Trailer gezeigten Szene die Waffe besitzen statt Captain Stafford. Zwei identische Versionen von Cernan (dem Ingenieur des Schiffs) stürmen ins Bild, und Spielende müssen entscheiden: Wer ist der Nachahmer, wer darf wieder zurück in die Crew? Eine Entscheidung wird tödlich sein.

Planetare Erkundung: Zum ersten Mal gibt der Trailer einen Ausblick auf Gameplay auf einem Planeten und zeigt die raue, außerirdische Landschaft von Tau Ceti f.

Talent & Track: Der Trailer zeigt Hauptdarstellerin Lashana Lynch als Pilotin Brianna Young, begleitet vom Song „Comply“ der in Brighton ansässigen Band Blood Red Shows.

Die Webseite des Titels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Directive 8020 | Pre-Order Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung