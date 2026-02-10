Dragonkin: The Banished – Release-Termin der Vollversion

Nach einem Jahr Early Access wird das Hack’n’Slash-Spiel „Dragonkin: The Banished“ als Vollversion (Version 1.0) für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. NACON und Eko Software haben die Veröffentlichung für den 19. März 2026 angesetzt.

In „Dragonkin: The Banished“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines von drei verfügbaren Drachenjägern mit dem Ziel, die Menschheit von den eindringenden Drachenmächten zu befreien. Um dieser Herausforderung zu meistern, können Spieler die Fähigkeiten ihres Helden durch ein Fertigkeitensystem namens Ancestral Grid entwickeln, indem sie Fragmente, die sie während ihres Abenteuers erhalten haben, miteinander verbinden. Begleitet von ihrem treuen Drachling entdecken sie eine Geschichte sowie ein Endgame, das voller Aktivitäten und vor allem Schlachten sein soll.

Hier könnt ihr den Titel auf Steam finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns (siehe hier).

Dragonkin - The Banished | Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung