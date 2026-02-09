Romeo is a Dead Man – Trailer zur bevorstehenden Veröffentlichung

In zwei Tagen erscheint mit „Romeo is a Dead Man“ das neue Action-Adventure von Grasshopper Manufacture. Zur Einstimmung auf die bevorstehende Veröffentlichung hat das Entwicklerstudio einen musikalischen Trailer veröffentlicht, der euch neue Spielszenen zeigt.

Die Geschichte von „Romeo is a Dead Man“ dreht sich um Romeo Stargazer, einen FBI-Agenten der Raum-Zeit-Division, der nach einem Zeitparadoxon zwischen Leben und Tod gefangen ist. Als sogenannter „Dead Man“ reist er durch verschiedene Universen, um gesuchte Verbrecher aufzuspüren und die Ordnung im Raum-Zeit-Gefüge wiederherzustellen. Parallel dazu sucht er nach seiner plötzlich verschwundenen Freundin Juliet.

Im Spiel erwartet euch intensive Action und, typisch für Grasshopper Manufacture, eine deutliche Darstellung von Pixelblut. Die Entwickler bezeichnen den Stil als „Bloody Action“. Ihr könnt zwischen verschiedenen Waffen wechseln, Gegner bekämpfen und euch auf visuell auffällige Kämpfe einstellen. Das Spiel legt besonderen Wert auf Gewalt in überzeichneter Form, kombiniert mit klassischen Gameplay-Elementen, wie Goichi Suda, Gründer und CEO von Grasshopper Manufacture, erklärte.

„Romeo is a Dead Man“ erscheint am 11. Februar 2026 für PC über Steam, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.

ROMEO IS A DEAD MAN - Launch Trailer /『ロミオ・イズ・ア・デッドマン』ローンチトレーラー

Quelle: Grasshopper Manufacture