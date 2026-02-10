Terrinoth: Heroes of Descent – Videospiel zum Descent-Universum erscheint 2026

Mit „Terrinoth: Heroes of Descent“ erhält das bekannte „Descent“-Universum erstmals eine eigenständige Videospielumsetzung. New Tales und Artefacts Studio bringen das Fantasy-Taktik-Rollenspiel im Frühjahr 2026 auf PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine spielbare Demo ist bereits über Steam verfügbar.

„Terrinoth: Heroes of Descent“ ist dabei vor den Geschehnissen des Brettspiels „Descent: Legends of the Dark“ angesiedelt, das von Fantasy Flight Games veröffentlicht wurde. Die Handlung führt euch durch die von Konflikten geprägten Regionen Terrinoths, in denen eine neue Gruppe von Helden gegen eine heraufziehende Bedrohung antritt. Die Geschichte wurde speziell für das Videospiel entwickelt und erweitert das bekannte Universum, ohne Vorwissen vorauszusetzen, wie die Entwickler mitteilten.

Laut den beteiligten Studios soll das Spiel das Gefühl eines klassischen Dungeon-Crawlers vermitteln, dabei aber bewusst auf komplexe Regelwerke verzichten. Ziel ist ein zugängliches, aber dennoch taktisch anspruchsvolles Rollenspiel, das den Geist der Tabletop-Vorlage auf PC und Konsolen überträgt.

Das Gameplay kombiniert freie Erkundung mit taktisch ausgerichteten Kämpfen. Während ihr Gebiete in Echtzeit untersucht, wechseln Gefechte in ein rundenbasiertes System. Neben einer zusammenhängenden Kampagne bietet das Spiel auch einzelne, abgeschlossene Missionen. Der Titel lässt sich sowohl alleine als auch gemeinsam mit anderen Spielern im Koop-Modus erleben.

„Terrinoth: Heroes of Descent“ erscheint voraussichtlich noch im Frühjahr 2026.

Terrinoth®: Heroes of Descent | Official Reveal Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung