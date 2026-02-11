Clive Barker’s Hellraiser: Revival erhält einen neuen Trailer

Saber Interactive und Boss Team Games haben zur Wochenmitte einen neuen Trailer zu „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ veröffentlicht. Das Horror-Spiel erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Das aktuelle Video stimmt euch auf eine düstere Geschichte im bekannten „Hellraiser“-Universum ein. Im Mittelpunkt steht Aidan, der versucht, seine Freundin Sunny aus einer jenseitigen Dimension zu befreien. In den Tiefen eines albtraumhaften Labyrinths stellt er sich den Cenobiten und weiteren Kreaturen, die von Schmerz und Besessenheit geprägt sind.

Spielerisch erwartet euch eine Mischung aus Survival Horror und actionreichen Kämpfen. Aidan nutzt die Kräfte der sogenannten „Genesis Configuration“, einer geheimnisvollen Puzzlebox, um sich gegen Gegner aus der Hölle zu behaupten. Zusätzlich stehen ihm klassische Waffen zur Verfügung, wie ihr in dem neuen Trailer sehen könnt.

Wann „Hellraiser: Revival“ erscheint, ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite oder direkt bei uns.

Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer

Quelle: Pressemitteilung