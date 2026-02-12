Disciples: Domination – Launch-Trailer

Heute veröffentlichten Kalypso Media und Entwickler Artefacts Studio „Disciples: Domination“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Es handelt sich dabei um ein Dark-Fantasy-Strategie-RPG mit rundenbasierten Gefechten und einer düsteren Geschichte über Macht, Krieg und Opferbereitschaft.

Disciples: Domination – Features

Düstere & erwachsene Story: In dem Spiel stehen Avyanna und ihre düstere Geschichte von Macht, Verrat und Opferbereitschaft im Mittelpunkt. Ihr Schicksal und das ihres gesamten Reiches liegt in den Händen der Spieler:innen.

Über das Chaos herrschen: Von der Hauptstadt Yllian aus regieren Spieler ihr Reich und rekrutieren ihre Armee. Hier trifft man seine Gefährten und sucht ihren Rat in dem Wissen, dass jede getroffene Entscheidung das Ansehen bei den Fraktionen von Nevendaar und die Welt um sich herum verändert.

Verbessertes Kampfsystem: Spieler führen ihre Armee in taktischen, rundenbasierten Kämpfen mit verbessertem Pacing, dynamischen Ereignissen und erhöhter Interaktion. Neue Skills, Fraktions-Fertigkeiten und daraus entstehende Synergien sowie das einzigartige System aus Stärken und Schwächen der Einheiten bieten komplexe strategische Möglichkeiten.

Die Wahl der Gefährten: Neue Gefährten werden freigeschaltet und passend zum eigenen Spielstil ausgewählt, so dass sich ihre Kampferfahrung und ihre einzigartigen Welt-Fähigkeiten optimal nutzen lassen.

Die Welt bewahren: Einheiten aus fünf verschiedenen Fraktionen lassen sich rekrutieren, trainieren und upgraden, um Feinde in rundenbasierten Kämpfen mit der richtigen Kombination aus Schlagkraft und der richtigen Taktik zu besiegen.

Erkundung in Echtzeit: Die düstere und lebhafte Welt von Nevendaar lässt sich in Echtzeit bereisen. Spieler entdecken neue Regionen, treffen einzigartige Charaktere und stellen sich herausfordernden Feinden während Quests bewältigt werden.

Die Rückkehr der Bergclans: Die Zwerge sind zurück – und das ist unter Umständen nicht zum Besten. Werden sie auf der Seite der Spieler stehen oder sind sie nur ein weiterer Brandherd, um den sie sich kümmern müssen?

Deluxe Edition: Zusätzlich zum Hauptspiel enthält das Paket neue Rüstungsoptionen für Avyanna, ihr Pferd und ihre Gefährten, zwei neue Waffenskins und ein Ressourcen-Starterpaket. Spieler lassen sich von den düsteren und atmosphärischen Klängen des Soundtracks vollends in die Welt von Nevendaar ziehen, während sie durch das digitale Kompendium mit Konzeptzeichnungen und 3D-Render von Avyanna, ihren Gefährten und einigen Einheiten und Bossen blättern.

Die offizielle Webseite von „Disciples: Domination“ findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Disciples: Domination | Release Trailer (DE)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung