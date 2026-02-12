Lords of the Fallen 2 – Entwicklervideo zu den Kämpfen

Das Entwicklerstudio CI Games gewährt neue Blicke in das kommende Action-RPG „Lords of the Fallen 2“. Der Focus des neuen Videos sind die Soulslike-Kämpfe des Spiels. Neben ein paar neuen Gameplay-Szenen sprechen Mitglieder des Entwicklungsteams über die Neuerungen. Mit dabei sind Game Director James Lowe, Lead System Designer Daniel Regan, Producer Alex Harkin und Creative Strategist Ryan Hill.

Im Vergleich zu dem Vorgänger, soll es folgende Weiterentwicklungen geben:

Ein größeres Gefühl von Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit: Spieler können nun nicht nur wie in einem Moshpit in den Kampf stürmen, sondern auch der Kontrollbereich wird größer, was schnellere Reaktionszeiten erfordert. Der Kampf soll zu einem persönlichen Tango mit dem Tod werden.

Eine größere Vielfalt an Optionen im Kampf: Neben einer größeren Waffenauswahl können die Spieler nahtlos zwischen Nahkampf, Fernkampf und Zaubersprüchen wechseln.

Bei schweren Angriffen müssen die Spieler mehr als nur den größeren Schaden berücksichtigen. Sie müssen im Handumdrehen wichtige Kampfentscheidungen treffen, die entweder den Sieg bringen oder zu einer Strafe für übertriebene Handlungen führen können.

Völlig neue grafische Exekutionen sollen den für die Reihe typischen hochaggressiven Kämpfen zusätzliche Tiefe verleihen, während die Spieler die Umgebung vom Schlachtfeld zum Blutbad verwandeln.

„Lords of the Fallen 2“ befindet sich derzeit für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Entwicklung. Die Veröffentlichung soll 2026 stattfinden. Genauere Angaben gibt es soweit nicht. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Lords of the Fallen II: ‘Lifting the Veil’ Ep. 8 Dev Update | All-New Combat Gameplay

