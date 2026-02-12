Gothic 1 – Das Remake erhält einen Release-Termin

THQ Nordic und Entwicklerstudio Alkimia Interactive verpassten dem Remake von „Gothic“ einen Release-Termin. Anfang Juni erscheint das Spiel für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Des Weiteren veröffentlichten die beiden Unternehmen einen neuen Trailer, den ihr unter diesen Zeilen begutachten könnt.

Im Mittelpunkt der Entwicklung stand von Beginn an der Anspruch, die besondere Atmosphäre des Originals in zeitgemäßer Form neu entstehen zu lassen. Die Spielwelt soll sich rau, bedrohlich und glaubwürdig anfühlen und gleichzeitig genügend Freiraum bieten, um eigene Wege zu gehen. Das Gefühl, als unbedeutender Neuankömmling in einer feindseligen Umgebung zu starten, bleibt dabei erhalten und prägt weiterhin den Einstieg ins Spiel.

Das Entwicklerteam von Alkimia Interactive arbeitete intensiv an der Ausarbeitung von Figuren, Umgebungen und Dialogen. Charaktere wurden visuell und akustisch so gestaltet, dass ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen sofort erkennbar ist. Moderne Technik kommt dabei gezielt zum Einsatz, ohne den eigenständigen Stil der Vorlage zu verlieren.

Die Produktion des Remakes erforderte zahlreiche Überarbeitungen und Anpassungen. Inhalte wurden mehrfach überprüft, verfeinert und neu umgesetzt, um ein stimmiges Gesamtbild zu erreichen. Aus diesem Grund wurde auf eine frühere Veröffentlichung verzichtet und der Zeitpunkt bewusst nach hinten verschoben, wie die Entwickler mitteilten.

„Gothic 1 Remake“ erscheint am 5. Juni 2026 für die Eingangs erwähnten Plattformen.

Gothic 1 Remake | Release Date Trailer

