Battlefield 6 – Trailer zur Season 2

Zum kommenden Season 2-Update für „Battlefield 6“ präsentierten Electronic Arts und die Entwicklerteams der Battlefield Studios einen Gameplay-Trailer. Die erste Phase von „Battlefield 6“ und REDSEC Season 2 startet am 17. Februar 2026.

Der Trailer zeigt unter anderem die Rückkehr bekannter Elemente wie des AH-6-„Little Bird“-Hubschraubers sowie neue Inhalte, darunter die Karte „Kontaminiert“ und ein zeitlich begrenztes Erlebnis, das auf psychoaktivem Rauch basiert und die Intensität der Gefechte erhöht. Zu den weiteren Neuerungen zählen zusätzliche Waffen, Karten, Gadgets und Anpassungsoptionen, die über alle drei Phasen hinweg eingeführt werden. Ergänzend kommen ein neuer Battle Pass sowie Store-Inhalte hinzu.

Die Webseite zur Shooter-Reihe findet ihr hier: KLICK!

Battlefield 6 Season 2 – Offizieller Gameplay-Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung