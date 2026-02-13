Castlevania: Belmont’s Curse – Neuer Teil der Reihe angekündigt

Noch dieses Jahr will Konami mit „Castlevania: Belmont’s Curse“ die bekannte Reihe, die 1986 ihren Anfang hatte, fortsetzen. Der neue Teil soll das 2D-Action-Exploration-Gameplay fortsetzen und neue Charaktere sowie weitläufige Schauplätze bieten. Mehr als zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen von „Castlevania III: Dracula’s Curse“ und der kürzlich erschienenen Animationsserie wird in den Straßen des Paris des 15. Jahrhunderts mit blutroter Tinte ein neues Kapitel der Familie Belmont geschrieben.

Dabei kehrt die Peitsche „Vampire Killer“ mit neuer Bestimmung zurück. In den Händen des Protagonisten (Nachfolger von Trevor Belmont) wird sie zu mehr als nur einer Waffe. Sie dient nun ebenfalls als unverzichtbares Werkzeug für die Fortbewegung, mit dem Spieler sich durch verschiedene Bereiche schwingen, versteckte Räume entdecken und zuvor unzugängliche Bereiche erreichen können.

„Castlevania: Belmont’s Curse“ wird zusammen mit Evil Empire Studios und Motion Twin entwickelt und soll für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

Castlevania: Belmont‘s Curse Announcement Trailer (PEGI) | KONAMI

Quelle: Pressemitteilung