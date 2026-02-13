Reanimal – Launch-Trailer

Zum heutigen Release des Koop-Horror-Abenteuers „Reanimal“ präsentierten THQ Nordic und Entwickler Tarsier Studios einen neuen Trailer. Der Titel erscheint für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

„Das REANIMAL-Erlebnis ist ein klares Spiegelbild dessen, wer Tarsier ist – eine Gruppe von Individuen mit einer gemeinsamen Sensibilität, die sich glücklich schätzen, gemeinsam an einem Spiel wie diesem gearbeitet zu haben,“ sagt Oliver Merlöv, Managing Director bei Tarsier Studios. „Wir glauben, je persönlicher die Kunst ist und je mehr Aufmerksamkeit in jedes Detail fließt, desto mehr ist ein Spiel der Zeit der Spielerinnen und Spieler würdig. Wir können es kaum erwarten, dass sie REANIMAL spielen!“

„Reanimal“ soll intensive Stealth-Gameplay-Elemente, umgebungsbasierte Rätsel und Platforming zu einer unvergesslichen Reise durch unvorstellbare Schrecken vereinen. Im Mittelpunkt steht ein Geschwisterpaar, Bruder und Schwester, das sich durch eine albtraumhafte, verdrehte Welt kämpft, um ihre verschwundenen Freunde zu retten und einer höllischen Insel zu entkommen.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel zur Collector’s Edition, findet ihr auch bei uns (siehe hier). Weiterhin steht eine Demo-Version auf PC, Xbox Series X/S und PS5 zum ausprobieren bereit.

REANIMAL | Release Trailer

Quelle: Pressemitteilung