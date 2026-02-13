Saros – Neues Video verrät mehr Details

Mit dem neuen Video bekommen wir einen detaillierteren Einblick in das PlayStation-Spiel „Saros“. Die Gameplay-Szenen zeigen unter anderem den Spielbereich „Die Passage“. Es ist Tempel auf Carcosa und dient als zentraler Knotenpunkt.

In der Passage können Spieler mit dem Rest der Echelon IV-Crew sprechen, die Welt erkunden und einen mysteriösen Banyanbaum entdecken. Dort haben Spieler auch die Möglichkeit, mit der „Kehre stärker zurück“-Mechanik die Fähigkeiten des Charakters aufzuwerten, wozu sie Lucenit und Halcyon verwenden, das sie bei ihren Finsternis-Zyklen auf Carcosa sammeln.

Entwickler Housemarque wird „Saros“ am 30. April 2026 für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlichen. Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Saros – Official Gameplay Overview Trailer: Eclipse Escalation | PS5 & PS5 Pro

Quelle: PlayStation Blog