Death Stranding 2 – Die PC-Version erhält einen Release-Termin

Kojima Productions veröffentlichte „Death Stranding 2“ im vergangenen Jahr zunächst exklusiv für die PlayStation 5. In wenigen Wochen wird mit dem PC eine weitere Plattform bedient. Wie im Rahmen der aktuellen „State of Play“ bekannt gegeben wurde, erscheint die PC-Version bereits im März. Für die Umsetzung der Portierung zeichnet sich Nixxes Software verantwortlich.

Death Stranding 2: Die Features der PC-Version

Die PC-Version bietet umfangreiche technische Anpassungen. Unterstützt werden Ultrawide-Auflösungen im Format 21:9 für Gameplay und Zwischensequenzen sowie 32:9 auf dem PC, jeweils bis zu 4K. Ihr könnt wahlweise mit Maus und Tastatur spielen und Tasten frei belegen oder den DualSense-Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern nutzen. Für den Ton stehen mehrere Optionen zur Verfügung, darunter 3D-Audio über Dolby Access, DTS Sound Unbound und Windows Sonic for Headphones.

Zum Start sollen auf PC und PlayStation 5 zusätzliche Modi und Funktionen verfügbar sein, die neue Herausforderungen und Belohnungen bieten. Konkrete Details dazu wollen die Entwickler im kommenden Monat bekannt geben. Wer seinen PlayStation-Account verbindet, erhält Zugriff auf das PlayStation-Overlay, kann Trophäen verdienen, Freundeslisten einsehen und exklusive kosmetische Inhalte wie Design-Patches für den Rucksack sowie einen speziellen Anzug im PlayStation-Stil freischalten.

Vorbesteller erhalten mehrere Bonusinhalte, darunter ein früh freischaltbares Quokka-Hologramm sowie silberne Varianten der Battle-, Boost- und Bokka-Skelette auf allen Stufen. Die Digital Deluxe Edition erweitert das Paket um eine früh verfügbare Maschinenpistole, zusätzliche Abzeichen, goldene Exo-Skelett-Varianten und weitere kosmetische Extras.

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 19. März 2026 für den PC.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PC Version Annouce Trailer

Quelle: Pressemitteilung