Silent Hill: Townfall – Konami zeigt einen ersten Trailer

Mit „Silent Hill: Townfall“ erweitert Silent Hill seine Reihe um einen neuen, eigenständigen Ableger. Seit der Ankündigung im Jahre 2022 wurde es still um das neue Spiel. Nun gibt es erste Informationen zum neusten Ableger und einen ersten Trailer. Wie Konami mitteilte, ist „Silent Hill: Townfall“ als vollständiges, in sich geschlossenes Horrorspiel konzipiert. Entwickelt wird das Spiel von Screen Burn Interactive.

Das Spiel ist im Jahr 1996 angesiedelt. Im Mittelpunkt steht Simon Ordell, der auf die abgelegene Insel St. Amelia zurückkehrt, um „die Dinge in Ordnung zu bringen“. Der Ort wirkt verlassen, liegt unter dichtem Nebel und dennoch ruht der Ort nicht. Während ihr tiefer in die Stadt vordringt, setzt sich nach und nach ein Bild der Vergangenheit zusammen, das eng mit Simons eigener Geschichte verknüpft ist.

Bei dem Gameplay setzt Konami auf einer First-Person-Perspektive. Simon verfügt lediglich über eine begrenzte Auswahl an Waffen und Hilfsmitteln, wodurch Ausweichen und überlegtes Vorgehen besonders wichtig sind. Direkte Kämpfe sind mit hohem Risiko verbunden, während das Verstecken und Umgehen von Gefahren oft die bessere Wahl darstellt. Ein wichtiges Hilfsmittel für Simon ein tragbarer Fernseher, mit dem instabile Signale empfangen werden. Diese Übertragungen liefern nicht nur narrative Fragmente, sondern helfen ihm auch dabei, Gefahren einzuschätzen und Wege zu finden.

„Silent Hill: Townfall“ erscheint noch voraussichtlich im Laufe des Jahres für den PC und für die PlayStation 5. Einen konkreten Release-Termin nannte Konami nicht.

SILENT HILL: Townfall | Official Reveal Trailer (4K:EN/ESRB) | KONAMI

SILENT HILL Transmission (EN) with subtitles | February 12, 2026 | KONAMI

Quelle: Konami