Resident Evil Requiem – Ein weiterer Trailer

Im Rahmen der PlayStation State of Play-Präsentation hat Capcom einen neuen Trailer von „Resident Evil Requiem“ gezeigt. Das Survival-Horror-Spiel erscheint am 27. Februar 2026 für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

In der Geschichte des Spiels stehen zwei Hauptprotagonisten im Mittelpunkt: Erlebt mit FBI-Analystin Grace Ashcroft gruseligen Survival-Horror und mit dem legendären Agenten Leon S. Kennedy todesmutige Action. Spieler können jederzeit zwischen der Ego-Perspektive und der Third-Person-Perspektive wechseln. Im Laufe des Spiels trefft ihr auch auf eine Vielzahl von Nebenfiguren, darunter:

Emily: Ein junges Mädchen, das Grace im Rhodes Hill Chronic Care Centre gefangen findet. Sie ist extrem blass und dünn.

Nathan Dempsey: Graces Vorgesetzter beim FBI. Obwohl er weiß, dass Grace immer noch vom Tod ihrer Mutter verfolgt wird, hat er ihr die Untersuchung der jüngsten Todesfälle anvertraut.

Victor Gideon: Der Hauptverdächtige in den seltsamen Todesfällen, die die Vereinigten Staaten heimsuchen. Quellen zufolge war er einst auf die Erforschung des T-Virus bei der Umbrella Corporation spezialisiert, dem Pharmaunternehmen, das im Mittelpunkt des Raccoon City-Zwischenfalls stand.

