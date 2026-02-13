Pragmata – „World View“-Trailer

Der neuste Trailer zum Sci-Fi-Action-Adventure „Pragmata“ führt in einen Bereich der Mondstation, der mit dem Traummaterial Lunafilament und 3D-Drucktechnologie eine Landschaft nachbildet, die dem Times Square in New York City ähnelt. Dort sehen wir, wie Hugh und Diana auf ihrer Reise durch die Anlage miteinander interagieren und voneinander lernen, während sie versuchen, der feindseligen KI und den unerbittlichen Bots zu entkommen, die sie verfolgen.

„Pragmata“ erscheint am 24. April 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Vorbestellungen sind bereits möglich und enthalten als Bonus das Samurai-Kostüm „Neo Bushido“ für Hugh und das Ninja-inspirierte Kostüm „Neo Kunoichi“ für Diana.

Zusätzlich zur Standard Version ist eine Deluxe Edition erhältlich, die das Variety Pack: Schutzraum enthält. Dieses Bundle bietet eine Auswahl an alternativen kosmetischen Outfits für Hugh und Diana, einen zusätzlichen Waffen-Skin, Emotes für Diana, zusätzliche Hintergrundmusik für das Shelter und eine In-Game-Bibliothek mit 75 digitalen Kunstwerken. Eine Diana-amiibo-Figur wird ebenfalls am selben Tag erscheinen und mit der Nintendo Switch 2-Version kompatibel sein.

Weiterhin steht auf PC und Konsolen die „Sketchbook“-Demo zum Download bereit. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „Pragmata“ gibt es auch hier bei uns: KLICK!

PRAGMATA - World View (DE)

