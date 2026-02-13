Remake der griechischen „God of War“-Reihe geplant, neues Spin-off jetzt verfügbar

Sony hat im Rahmen einer aktuellen „State of Play“-Ausgabe neue Informationen zur Zukunft von „God of War“ veröffentlicht. Neben der Bestätigung eines Remakes der klassischen griechischen Spiele ist mit „God of War: Sons of Sparta“ ein neuer Ableger erschienen, der Kratos in einem ungewohnten Spielkonzept zeigt.

Der Ursprung der Reihe liegt im Jahr 2005, als „God of War“ erstmals für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde. Die Neuauflage befindet sich nach Angaben der Verantwortlichen noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Weitere Einzelheiten zum Umfang oder zur technischen Umsetzung wurden bislang nicht genannt. Auch ein Erscheinungstermin steht noch aus.

In einem ersten Video zur Ankündigung sprach Schauspieler und Synchronsprecher Terrence „T.C.“ Carson zu den Fans. Er leiht Kratos im kommenden Remake der Trilogie erneut seine Stimme.

God of War: The Original Trilogy Remake – Official Announce Trailer | PS5

God of War: Sons of Sparta

Mit „God of War: Sons of Sparta“ wurde zudem ein neues Spiel vorgestellt und direkt veröffentlicht. Der Titel ist als 2D-Action-Plattformer konzipiert und erzählt eine eigenständige, aber in den Serienkanon eingebettete Geschichte aus der Jugend von Kratos. Der Fokus liegt auf seiner Zeit während der Ausbildung in der Agoge sowie auf der Beziehung zu seinem Bruder Deimos. Entwickelt wurde das Spiel von Mega Cat Studios in Zusammenarbeit mit dem Autorenteam von Santa Monica Studio.

„God of War: Sons of Sparta“ ist ab sofort digital für die PlayStation 5 erhältlich. Die Standard Edition kostet 29,99 Euro, während die Digital Deluxe Edition für 39,99 Euro angeboten wird.

God of War Sons of Sparta - Reveal Trailer | PS5 Games

