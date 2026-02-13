Crystal Dynamics veröffentlicht zwei „Legacy of Kain“-Titel im März

Crystal Dynamics bringt die „Legacy of Kain“-Reihe zurück auf die Bildschirme. Mit „Legacy of Kain: Defiance Remastered“ erscheint eine technisch überarbeitete Version des bekannten Serienteils, während „Legacy of Kain: Ascendance“ einen neuen spielerischen Ansatz wählt und das Universum um eine neue Geschichte erweitert.

Legacy of Kain: Defiance Remastered

„Legacy of Kain: Defiance Remastered“ bringt das Action-Adventure aus dem Jahr 2003 in angepasster Form auf aktuelle Plattformen. Ihr erkundet erneut die düstere Welt von Nosgoth und steuert abwechselnd Kain und Raziel.

Die Neuauflage setzt auf überarbeitete Grafik mit verbesserten Modellen, Texturen und Umgebungen sowie auf eine zusätzliche moderne Kameraperspektive, die optional neben der klassischen Darstellung genutzt werden kann. Ergänzt wird dies durch angepasste Steuerung und neue Komfortfunktionen. Zum Umfang gehören außerdem zusätzliche Inhalte, wie ein Fotomodus, alternative Charakterdesigns sowie Material, das in der ursprünglichen Version nicht enthalten war. Das Spiel wird in mehreren Editionen angeboten, die sich im Umfang der Zusatzinhalte unterscheiden.

Die Standard Edition von „Legacy of Kain: Defiance Remastered“ enthält das vollständige Spiel sowie das für Vorbesteller exklusive „Defiance Remastered Shifter Skin Pack“.

Die Deluxe Edition erweitert den Inhalt der Standard Edition um zusätzliche digitale Extras. Dazu gehören ein integrierter Comic Reader mit drei klassischen Comics aus dem „Legacy of Kain“-Universum sowie eine spielbare Demo des nie veröffentlichten Projekts „Legacy of Kain: The Dark Prophecy“. Auch hier ist das „Defiance Remastered Shifter Skin Pack“ als Vorbestellerbonus enthalten.

Die Heart of Darkness Collection stellt das umfangreichste Paket dar. Sie beinhaltet sämtliche Inhalte der Deluxe Edition und ergänzt diese um „Legacy of Kain: Ascendance“. Zusätzlich sind ein Skin-Paket für „Legacy of Kain: Defiance Remastered“ sowie ebenfalls das „Defiance Remastered Shifter Skin Pack“ enthalten.

Legacy of Kain: Defiance Remastered Announcement Trailer

Legacy of Kain: Ascendance

Mit „Legacy of Kain: Ascendance“ erweitert Crystal Dynamics die Reihe um einen 2D-Action-Plattformer. Die Entwicklung übernimmt Bit Bot Media in Zusammenarbeit mit FreakZone Games. Der Titel legt den Fokus auf schnelle Kämpfe, präzise Bewegungen und vertikales Leveldesign. Neben der klassischen 2D-Darstellung kommen an ausgewählten Stellen dreidimensionale Sequenzen zum Einsatz.

Inhaltlich ist „Legacy of Kain: Ascendance“ vor den Ereignissen von „Legacy of Kain: Soul Reaver“ angesiedelt. Ihr erlebt neue Abschnitte der Geschichte von Nosgoth und schlüpft in die Rollen mehrerer Figuren, darunter Kain, Raziel in unterschiedlichen Entwicklungsphasen sowie die neu eingeführte Vampirin Elaleth. Die Entwickler setzten bei dem Spiel auf einer Pixelgrafik mit stilisierten Zwischensequenzen.

„Legacy of Kain: Defiance Remastered“ erscheint am 3. März 2026 für PlayStation 5 und PlayStation 4, für Xbox Series X|S und Xbox One sowie für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Zusätzlich wird das Spiel für PC veröffentlicht und ist dort über Steam und den Epic Games Store erhältlich.

„Legacy of Kain: Ascendance“ folgt am 31. März 2026 und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Auch dieser Titel wird für PC veröffentlicht und ist über Steam und den Epic Games Store verfügbar.

Legacy of Kain: Ascendance Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung