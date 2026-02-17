Kurz bevor „Star Trek: Voyager – Across the Unknown“ in unserem Quadranten erscheint, präsentierten Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio gameXcite den Launch-Trailer. Das Spiel erscheint am 18. Februar 2026 für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

„Star Trek: Voyager – Across the Unknown“ finden sich die Spieler an Bord der U.S.S. Voyager tief in die unerforschten Weiten des Delta-Quadranten wieder und lädt sie ein, die legendäre Reise des Raumschiffs zurück zur Erde noch einmal zu erleben – und neu zu definieren. Das Spiel verbindet Erkundung, Schiffs- und Ressourcenmanagement, Roguelite-Elemente und bedeutungsvolle Entscheidungen.

Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen sowohl das Schicksal der Crew als auch die Konfiguration der U.S.S. Voyager selbst. Mit jedem Durchspielen wird das Schiff zu einer anderen Version seiner selbst – neu konstruiert und neu konzipiert, basierend auf dem eingeschlagenen Weg durch den Quadranten und den dabei getroffenen Kommandoentscheidungen.

Dabei übernehmen die Spieler das Kommando über die U.S.S. Voyager, während sie 12 Sektoren des Delta-Quadranten durchquert. Unterwegs verwalten sie Systeme und Crew, betreiben Diplomatie, treffen schwierige moralische Entscheidungen und stellen sich dem Unbekannten. Bekannte Gesichter kehren zurück, aber ihr Schicksal kann unterschiedlich sein – neu gestaltet durch den Captain auf der Brücke.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Star Trek: Voyager - Across the Unknown | Launch Trailer | Coming February 18!

Star Trek: Voyager - Across the Unknown | Personal Log: Tom Paris | English

Quelle: Pressemitteilung