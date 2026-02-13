Yakoh Shinobi Ops – Kooperatives Stealth-Spiel angekündigt

Der Publisher Shueisha Games hat gemeinsam mit dem Entwicklerstudio ACQUIRE Corp. das neue Actionspiel „Yakoh Shinobi Ops“ vorgestellt. Das Spiel setzt auf kooperatives, taktisches Stealth-Gameplay und befindet sich derzeit für die PS5 und PC in der Entwicklung.

In „Yakoh Shinobi Ops“ arbeitet ihr in einer Gruppe aus bis zu vier Shinobi zusammen, um gefährliche Einsätze zu meistern. Offene Konfrontationen stehen dabei nicht im Vordergrund. Stattdessen erfordert das Spiel präzise Absprachen, geduldiges Vorgehen und ein gutes Gespür für den richtigen Moment. Jeder Einsatz gilt nur dann als erfolgreich, wenn alle Teammitglieder unversehrt entkommen.

Das Spiel ist in einem historisch geprägten Japan angesiedelt und konfrontiert euch mit stark bewachten Arealen, Fallen und unberechenbaren Gegnern. Besonders bedrohlich sind dämonische Verfolger, die nicht bekämpft werden können und euch dauerhaft unter Druck setzen.

Jeder Shinobi bringt eigene Fähigkeiten mit. Dazu gehören unter anderem Werkzeuge zur Fortbewegung, Möglichkeiten zur Ablenkung von Gegnern sowie Optionen, alternative Routen durch feindliches Gebiet zu eröffnen. Der Spielfortschritt hängt maßgeblich davon ab, wie gut ihr diese Fähigkeiten koordiniert nutzt.

„Yakoh Shinobi Ops“ beinhaltetet einen Online-Modus, in dem ihr mit bis zu drei weiteren Spielern die Einsätze erledigen könnt. Zudem sind mehrere Sprachversionen geplant, darunter auch Deutsch.

Der Release von „Yakoh Shinobi Ops“ ist für 2027 auf PlayStation 5 und PC via Steam vorgesehen. Ein erster Trailer präsentiert euch das Gameplay und das Setting des Spiels.

Yakoh Shinobi Ops Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung