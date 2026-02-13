Rev. NOiR – Teaser-Trailer zum neuen Rollenspiel

Während Sony Interactives State of Play-Präsentation zeigte Konami einen ersten Teaser-Trailer zu „Rev. NOiR“. Es soll sich dabei um ein neues Rollenspiel handeln, welches derzeit für PlayStation 5 entwickelt wird. Mit weiteren Informationen hielt sich das Team aber zurück.

Das RPG spielt in Welt, die in einem Licht-Regen eingehüllt ist, einem Naturphänomen, das bei Berührung Tod bringt. Ein einsamer und an Amnesie leidender Junge lernt ein besonderes Mädchen kennen. Gemeinsam brechen sie auf, um dieses Phänomen zu stoppen, in der Überzeugung, dass diese Reise die Welt und damit auch das Mädchen retten wird.

Die Webseite von „Rev. NOiR“ findet ihr hier: KLICK!

Rev. Noir - Teaser Trailer | PS5 Games

