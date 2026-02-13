Control Resonant – Gameplay-Trailer

Im Zuge Sonys PlayStation State of Play präsentierte Remedy Entertainment einen neuen Trailer von „Control Resonant“. Dieser erste Gameplay-Trailer bietet einen Einblick in die Action des Hauptcharakters Dylan Faden, der einen mächtigen Resonant-Feind in der sich wandelnden Landschaft der West Incursion Zone in Manhattan jagt, die durch übernatürliche Kräfte, die die Realität auseinanderbrechen lassen, neu gestaltet wurde.

Diese verdrehte Version von Manhatten steckt voller Nebenaktivitäten, versteckter Begegnungen und optionaler Entdeckungen. Durch Dylans übernatürliche Fähigkeiten kann er sich durch die Umgebungen bewegen, die nicht mehr den üblichen Regeln der Physik gehorchen, wie beispielsweise in Bereichen, die als Gravitationsanomalien bekannt sind, in denen sich die Schwerkraft und die Orientierung vollständig verschieben.

Während des gesamten Spiels setzt Dylan die Aberrant ein, eine übernatürliche, formwandelnde Nahkampfwaffe. Damit steht den Spielern ein vielseitiges Werkzeugset zur Verfügung, mit dem sie ihre Kampfstrategie festlegen können. Die Spieler können ihr Werkzeugset ständig erweitern, indem sie neue Formen der Aberrant, übernatürliche Fähigkeiten und Talente freischalten.

Dylan muss den Aberrant einsetzen, um die mächtigsten Boss-Gegner des Spiels, die sogenannten Resonants, zu bekämpfen. Resonants sind Überreste mächtiger Individuen, die nun von derselben mysteriösen Kraft, die die Realität selbst bedroht, korrumpiert und verdreht wurden. Durch den Sieg über diese gefährlichen Gegner kann Dylan sein übernatürliches Arsenal erweitern, da ihre Niederlage brandneue Kampffähigkeiten freischaltet.

„Control Resonant“ soll dieses Jahr für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

CONTROL Resonant – Official Gameplay Reveal | State of Play

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung