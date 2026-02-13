Der erste Trailer zu einem „John Wick“-Spiel

Lionsgate und Entwicklerstudio Saber Interactive haben jetzt ein „John Wick“-Spiel angekündigt. Das Spiel, das noch keinen offiziellen Namen hat, wird ein Einzelspieler-Game, welches aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Die Veröffentlichung ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 geplant.

Als Spieler werdet ihr in die Rolle von John Wick schlüpfen und eine Geschichte erleben, die Jahre vor den Ereignissen der Filme und der „Impossible Task“ spielt. Im Verlauf werdet ihr auf bekannte aber auch neue Charaktere stoßen. Passend sind Chad Stahelski, Regisseur der John Wick-Reihe, und Keanu Reeves an der Produktion des Spiels beteiligt, wobei Reeves sich bereit erklärt hat, das Aussehen, die Stimme und vieles mehr seiner Kultfigur erneut zu übernehmen.

„Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans in die Rolle von John Wick schlüpfen und die multidimensionale Welt von The High Table erkunden“, erklärte Jenefer Brown, President of Global Products & Experiences bei Lionsgate. „Wir arbeiten eng mit dem engagierten Team von Saber zusammen, um ein Spiel zu entwickeln, das die unvergleichliche Action, die markentypische Kampfchoreografie, die immersive Weltgestaltung und die Authentizität der Filme einfängt.“

„John Wick ist eine der ikonischsten Figuren in der Geschichte des Actionfilms. Saber fühlt sich geehrt, mit Chad, Keanu und dem Lionsgate-Team zusammenzuarbeiten, um die Welt von Wick in einem AAA-Spiel zum Leben zu erwecken“, sagte Matthew Karch, CEO von Saber Interactive.

"Untitled John Wick Game" Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung