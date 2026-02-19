Gear.Club Unlimited 3 – Launch-Trailer zum Release auf Switch 2

Zur Veröffentlichung des Rennspiels „Gear.Club Unlimited 3“ für Nintendo Switch 2 präsentierten NACON und Entwicklerstudio Eden Games einen neuen Trailer. Im Laufe des Jahres 2026 soll das Spiel auch für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Im neuesten Titel der Reihe können Spieler zwei weitläufige neue Regionen erkunden. Im Herzen Japans liegt die Wiege einer mythischen Autokultur, wo kurvenreiche Bergstraßen im Kontrast zu städtischen Autobahnen stehen, die von Straßenrennen inspiriert sind. An der Mittelmeerküste hingegen, fahren Fans entlang sonniger Panoramen und einem technischen Spielplatz, der Bergdörfer und Klippen verbindet, die steil ins Meer abfallen.

Außerdem führt das Spiel den neuen Highway-Modus ein, bei dem es um hohe Geschwindigkeiten und das Beherrschen des Fahrens im dichten Verkehr geht. Eine besondere Herausforderung liegt im Highway-Rush-Modus, während der Endlos-Modus für unbegrenztes Vergnügen sorgt.

Gear.Club Unlimited 3 – Features

Eine Traumgarage: Eine Auswahl legendärer Fahrzeuge der renommiertesten Marken wie Porsche, Bugatti, Koenigsegg, Pagani, Nissan und Mazda.

Ein umfassendes Erlebnis: Über fünfzig Rennstrecken in Japan und im Mittelmeerraum, ein umfangreicher Karrieremodus, die auf eine Reise über Kontinente hinweg einlädt, und ein Mehrspielermodus, um sich im Split-Screen zu messen.

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten: Die mechanische Leistung kann verbessert und das Fahrzeug ganz nach eigenen Vorstellungen verändert werden, dank zahlreicher ästhetischer Optionen, von Carbon-Motorhauben bis hin zu thematischen Neonlichtern.

Optimiert für Nintendo Switch 2: Realistische Grafiken, flüssiges Gameplay und reduzierte Ladezeiten für ein umfassendes Spielerlebnis.

Gear.Club Unlimited 3 | Launch Trailer (GER)

Quelle: Pressemitteilung