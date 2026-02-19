Das Stealth-Action-Game „Styx: Blades of Greed“ schleicht heute auf PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. In dem Spiel lassen euch NACON und Entwickler Cyanide Studio erneut in die Rolle des verschlagenen Goblins Styx schlüpfen, der in einer mittelalterlichen Fantasy-Umgebung Jagd auf Quartz macht – eine ebenso kostbare wie gefährliche Ressource – und dabei weitläufige, vertikale Umgebungen erkundet sowie neue Werkzeuge und Fähigkeiten meistert.

Styx: Blades of Greed – Features

Schleichen neu gedacht: Jede Begegnung ist ein Schleichrätsel, das auf verschiedene Arten gelöst werden kann – Intelligenz, Taktik und Experimentierfreude sind die wichtigsten Werkzeuge.

Drei weitläufige, offene Areale: Die Mauer, die gewaltige Festung des Menschenimperiums, Turquoise Dawn, ein üppiger, vom Krieg gezeichneter Dschungel und die Ruinen von Akenash, Überreste der Welt aus dem ersten Spiel Styx: Master of Shadows.

Neue Werkzeuge und Kräfte: Styx segelt mit dem Gleiter durch die Luft, erreicht unzugängliche Bereiche mit dem Enterhaken und erklimmt hohe Wände mithilfe von Metallkrallen. Außerdem können die geheimnisvollen Kräfte des Quartz genutzt werden, um Feinde und sogar die Zeit selbst zu kontrollieren.

Vollständige Freiheit mit dem Zeppelin: Spielende planen ihre Reise zwischen den Regionen des Kontinents Iserian und nehmen Aufträge von Gefährten an, um spezielle Belohnungen zu erhalten, die die Kräfte, Werkzeuge und Fähigkeiten des gerissenen Goblins entsprechend dem eigenen Spielstil verbessern.

Eine Geschichte für Fans und Neueinsteiger: Styx und seine Crew begeben sich auf ein Abenteuer voller politischer Intrigen, mittelalterlicher Fantasy und bissigem Humor – ganz ohne Vorkenntnisse der Reihe.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Styx: Blades of Greed | Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung