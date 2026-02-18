Cthulhu: The Cosmic Abyss – Neuer Trailer zeigt Ermittlungen, Demo startet beim Steam Next Fest

NACON und Big Bad Wolf haben einen weiteren Gameplay-Trailer zu „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ veröffentlicht. Das Video konzentriert sich auf die Erkundung einer verlassenen Unterwasseranlage und zeigt, wie Ermittlungsarbeit, Technik und psychologischer Druck miteinander verknüpft sind.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt den Agenten Noah bei der Untersuchung der verlassenen Bergbaustation „Ocean I“. Die gezeigten Umgebungen weisen deutliche Spuren eines gewaltsamen Zwischenfalls auf, darunter beschädigte Anlagen und ungewöhnliche Markierungen. Diese Hinweise sind Teil der Ermittlungsarbeit und müssen im Spiel ausgewertet werden. Unterstützung erhält Noah durch die KI „KEY“, die während der Untersuchungen Daten analysiert und relevante Informationen bereitstellt.

Durch die genaue Untersuchung von Objekten lassen sich zusätzliche Details und verdeckte Hinweise entdecken, die zunächst nicht offensichtlich sind. Diese Informationen helfen dabei herauszufinden, was sich in der Station abgespielt hat und welche Ereignisse zu ihrem aktuellen Zustand geführt haben.

„Cthulhu: The Cosmic Abyss“ ist ein narratives Ermittlungsspiel, das sich an den Werken des Schriftstellers von H. P. Lovecraft orientiert. Die Handlung führt in die Tiefen des Pazifiks und schließlich in die versunkene Stadt R’lyeh, die als Gefängnis für Cthulhu dient. Neben Rätseln und Exploration steht der Umgang mit dem fortschreitenden geistigen Verfall im Vordergrund, der durch jede neue Erkenntnis verstärkt werden kann.

Eine spielbare Demo wird ab dem 23. Februar im Rahmen des Steam Next Fests verfügbar sein. Die Veröffentlichung von „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ ist für den 16. April 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC geplant.

Cthulhu: The Cosmic Abyss | Investigation Trailer

Quelle: Pressemitteilung