Planet of Lana II: Children of the Leaf – Neuer Gameplay-Trailer

Nach der Bekanntgabe des Release-Termin von „Planet of Lana II: Children of the Leaf“, folgte jetzt im Rahmen des Indie Fan Fest 2026 ein neuer Gameplay-Trailer. Dort sehen wir, wie Mui Lana aus einer schwierigen Lage hilf, bevor die beiden sich zusammentun, um heimlich einen gefährlichen Roboter zu bekämpfen, einen Freund zu retten und eine majestätische Kreatur zu treffen.

In dem Puzzle-Adventure müssen Lana und ihr kleiner Begleiter Mui gemeinsam gegen die Kräfte kämpfen, die ihre Welt verändern – nicht nur um zu überleben, sondern auch um die Seele ihrer Heimat zu retten. Dabei soll das Spiel ein storybasiertes Erlebnis bieten, das Erkundung, einfache Rätsel und eine filmreife Atmosphäre miteinander verbindet.

„Planet of Lana II: Children of the Leaf“ erscheint am 05. März 2026 auf PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Zudem wird es via Xbox Game Pass verfügbar werden. Die Seite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Planet of Lana II – Explore Wemari Forest & Village | Indie Fan Fest 2026

Quelle: Pressemitteilung