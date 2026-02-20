THQ Nordic und Entwickler Weappy Studio haben vor kurzem eine Demo-Version von ihrem handgezeichneten 2D-Platform-Adventure „The Eternal Life of Goldman“ auf PC veröffentlicht.

Die Demo umfasst den Einstieg in das Spiel und bietet rund 90 Minuten Spielzeit, wobei die tatsächliche Dauer je nach individuellem Spielstil variieren kann. Für das bestmögliche Spielerlebnis wird die Nutzung eines Gamepads dringend empfohlen, Tastatur und Maus werden jedoch ebenfalls unterstützt. Zudem gibt es auch drei Achievements.

Die Demo wird auch während des gesamten Steam Next Fest (vom 23. Februar bis 02. März) spielbar sein und darüber hinaus für eine begrenzte Zeit auch nach dem Ende des Steam Next Fest verfügbar bleiben, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt offline genommen wird.

Die Vollversion von „The Eternal Life of Goldman“ wird derzeit für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 entwickelt. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

The Eternal Life of Goldman | Steam Demo Trailer

Quelle: Pressemitteilung