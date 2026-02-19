Marathon – Entwicklervideo zur Musik

Bevor der Open-Preview-Server-Slam noch diesen Monat startet, widmet sich das neuste Video der Klangwelt von „Marathon“, in der moderne, elektronische Elemente und menschliche Performance zu einer musikalischen Einheit verschmelzen. In dem Video sprechen Ryan Lott (Composer) und Chase Combs (Bungie Audio Director) über die Inspirationen und den kreativen Prozess hinter dem Sound des PvPvE-Survival-Extraction-First-Person-Shooters.

Vier Originaltracks sind ab sofort auf allen großen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar.

Marathon (Original Soundtrack EP) Rhythm of Writhing Constellations (2:25) Focused Erasures and Sub-Routine Resets (1:22) We Stole a Moon (2:02) Code Race [Extended] (9:34)



Der komplette Original-Soundtrack und die Musik von „Marathon“ sind ab dem 6. März auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar.

Der oben angesprochene Open-Preview-Server-Slams findet zwischen dem 26. Februar 2026 um 19 Uhr MEZ und dem 02. März um 19 Uhr MEZ auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam) statt.

Die Homepage des Spiels gibt es hier:

Marathon Developer Insights | Music of Marathon

Quelle: Pressemitteilung