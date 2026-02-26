Esoteric Ebb – Release erfolgt nächste Woche

Vor kurzem gaben Indie-Publisher Raw Fury und der Entwickler Christoffer Bodegård bekannt, dass das Fantasy-CRPG „Esoteric Ebb“ bereits nächste Woche für PC erscheinen wird. Der offizielle Release-Termin ist der 03. März 2026.

In dem Spiel erwartet euch isometrisches, von Disco inspiriertes TTRPG-zu-CRPG-Gameplay. Das Spiel soll sich durch tiefgründige, verzweigte Dialoge und Spielerentscheidungen in einer fantasievollen Arcanepunk-Welt auszeichnen.

Dabei schlüpft ihr in die Rolle des Klerikers, einem der vielen einfachen Arbeiter der Stadt Norvik. Ihr seid damit betraut, das Geheimnis um die Explosion eines Teeladens zu lüften. Als Spieler würfelt ihr gegen die Stimmen in eurem Kopf, erkundet eine Fantasystadt, die kurz vor ihrer ersten Wahl steht, und versucht, zum Helden der Legenden zu werden. Oder ihr ruiniert die Kampagne komplett.

Esoteric Ebb – Features

Entscheidungen treffen, die sich rächen können: Die Spieler absolvieren Quests mit unterschiedlichen Risiken in den Straßen, Türmen und dunklen Tunneln von Norvik. Dabei können sie zur Rettung oder zum Untergang der Stadt beitragen.

Würfel werfen: Mithilfe der Würfel können sie mit Zwergen ringen, alles stehlen, was ihnen in die Hände fällt, oder verhindern, dass sie sich komplett lächerlich machen. Sie sollten jedoch bedenken, dass es im echten TTRPG-Stil oft viel interessanter sein kann, zu scheitern.

Die Realität nach Belieben verändern: Spieler nutzen die angeborene magische Kraft des Klerikers für einzigartige narrative Entscheidungen. Sie kontrollieren Gedanken zum Spaß und aus Profitgründen. Sie decken Geheimnisse in den Tunneln unter der Stadt oder in den Köpfen ihrer Gegner auf.

Rundenbasierte Kampfsequenzen meistern: Kleriker in Norvik werden dazu erzogen, Gewalt nur als letztes Mittel einzusetzen. Wenn es doch einmal notwendig wird, entscheidet ein Würfelwurf über Erfolg oder Misserfolg, ganz wie in den besten Tabletop-Rollenspielen.

In der Geschichte vorankommen, um den Questbaum zu vervollständigen: Ein Questlogbuch, ein Fertigkeitenbaum und eine Mindmap in einem. Jeder Questzweig kann in den Köpfen der Spielerinnen und Spieler Wurzeln schlagen und den Spielstil des Klerikers durch Talente, die das Spiel verändern, beeinflussen.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr es auf Steam: KLICK! Dort gibt es derzeit auch eine Demo-Version zum herunterladen.

Esoteric Ebb | Date Announcement | Coming to Steam on March 3rd!

Quelle: Pressemitteilung