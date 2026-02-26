LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Neues Bildmaterial

Heute zeigten Warner Bros. Games, DC und Entwicklerstudio TT Games eine neue Filmszene aus „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“. Sie stellt die Szene aus DCs „Batman“ (1989) nach, in der der Joker das Gotham City Museum übernimmt und es in seine persönliche Kunstgalerie verwandelt. Im Hintergrund dieses in LEGO Form neugestalteten Moments, hört man das Lied „Partyman“ vom Musiker Prince, das in dem Film debütierte.

Das humorvolle Action-Abenteuer „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ erscheint am 29. Mai 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch die Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 folgen. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, unter anderem über die Editionen und mehr, findet ihr auch bei uns: KLICK!

LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – „Joker, Clownprinz des Museums“ Trailer (2026)

Quelle: Pressemitteilung