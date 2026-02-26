The Occultist – Entwicklervideo wirft Blick auf die Insel Godstone

Im aktuellen Entwicklervideo zum Horrorspiel „The Occultist“ sprechen die Entwickler von DALOR über die Insel Godstone, welche die verstörende Atmosphäre und Erzählung des Spiels prägt. In dem Titel schlüpfen Spieler in die Rolle von Alan Rebels, einem paranormalen Ermittler, der auf die Insel Godstone reist, um die Wahrheit hinter dem Verschwinden seines Vaters aufzudecken.

Godstone war als Utopie gedacht – ein Ort für Menschen auf der Suche nach einem Neuanfang. Mit der Zeit verwandelte es sich in einen Albtraum. Wenn ihr in die Rolle von Alan Rebels schlüpft, trefft ihr nicht auf eine lebendige Gemeinschaft, sondern auf deren Nachhall. Godstone hält an den letzten Momenten seiner Bewohner fest und bewahrt ihre Angst, ihre Verzweiflung und ihre ungelöste Vergangenheit, als wäre die Zeit selbst stehen geblieben.

Daedalic Entertainment und DALOAR wollen das Spiel 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „The Occultist“ auf Steam: KLICK!

The Occultist | Developer Diary Episode 2 - “Godstone: A Place That Does Not Forget”

Hier das erste Entwicklervideo

The Occultist | Developer Diary Episode 1 - “Going Places One Should Avoid”

Quelle: Pressemitteilung