Planet of Lana II: Children of the Leaf – Neues Video zeigt neues Gameplay

Kurz vor dem Start von „Planet of Lana II: Children of the Leaf“ haben Wishfully Studios und Thunderful Publishing ein neues Video veröffentlicht. Darin geben die Game-Direktoren Adam Stjärnljus und Klas Eriksson Einblicke in die Geschichte und die Spielmechaniken der Fortsetzung.

Im Mittelpunkt steht erneut der Planet Novo, dessen Gleichgewicht durch das Auftauchen der sogenannten Dijinghala ins Wanken gerät. Dabei handelt es sich um einen technologisch fortschrittlichen Stamm, der die Ressourcen des Planeten für eigene Zwecke nutzt. Dieses Vorgehen verschärft die Spannungen zwischen den Völkern und zwingt Lana und ihren Begleiter Mui zu einer weiteren Reise durch neue Gebiete.

Das Video zeigt neue Umgebungen, zusätzliche Fähigkeiten sowie das Zusammenspiel zwischen Lana und Mui. Die Fortsetzung setzt wieder auf Rätselpassagen, Schleichabschnitte und actionreichere Sequenzen.

Wer das Puzzle-Adventure vor dem Kauf testen möchte, der kann sich eine Demo für PC sowie für PlayStation und Xbox herunterladen. Versionen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhalten die Probierversion am Tage der Veröffentlichung.

„Planet of Lana II: Children of the Leaf“ erscheint am 5. März für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Planet of Lana 2 - Official Dev Diary: Story and Gameplay Evolution | IGN Fan Fest 2026

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung