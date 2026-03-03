Indie-Publisher Raw Fury und der Entwickler Christoffer Bodegård veröffentlichten heute das Fantasy-CRPG „Esoteric Ebb“ für PC. In dem Spiel erwartet euch isometrisches, von Disco inspiriertes TTRPG-zu-CRPG-Gameplay. Das Spiel soll sich durch tiefgründige, verzweigte Dialoge und Spielerentscheidungen in einer fantasievollen Arcanepunk-Welt auszeichnen.

Dabei schlüpft ihr in die Rolle des Klerikers, einem der vielen einfachen Arbeiter der Stadt Norvik. Ihr seid damit betraut, das Geheimnis um die Explosion eines Teeladens zu lüften. Als Spieler würfelt ihr gegen die Stimmen in eurem Kopf, erkundet eine Fantasystadt, die kurz vor ihrer ersten Wahl steht, und versucht, zum Helden der Legenden zu werden. Oder ihr ruiniert die Kampagne komplett.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Esoteric Ebb“ auf Steam: KLICK!

Esoteric Ebb | Launch Trailer | Available Now On Steam!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung