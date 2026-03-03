Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im März 2026

Der kurze Monat ist vorüber und die Temperaturen verzeichnen ein Wachstum. Auch in diesen Monat wächst das Angebot im Xbox Game Pass mit neuen Spielen und mehr. Abonnenten erwartet unter anderem das narrativ getriebene Open-World-RPG „Cyberpunk 2077“ sowie das Rennspiel „EA Sports F1 25“. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- Ab heute verfügbar – Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ab heute verfügbar – Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 4. März – to a T (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Jetzt auch mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 4. März – EA Sports F1 25 (Cloud, Xbox Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 5. März – Planet of Lana II: Children of the Leaf (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 10. März – Construction Simulator (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 10. März – Cyberpunk 2077 (Cloud und Konsole)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. März – Hollow Knight: Silksong (Cloud, Konsole, Handheld, PC)
Jetzt auch mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 17. März – DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. März)
- Bratz Rhythm & Style (Cloud, Konsole, PC)
- Enter the Gungeon (Cloud, Konsole, PC)
- F1 23 (Cloud, Konsole, PC)
- He is Coming (PC)
- Lightyear Frontier (Cloud, Konsole, PC)
- Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Konsole, PC)
DLC / Game Updates
- 13. März – Call of Duty: Warzone Black Ops Royale (Cloud, Konsole, PC)
In-Game Vorteile
- Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 5 (Konsole, PC)
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung