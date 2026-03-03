Aether & Iron – Erstes Entwicklertagebuch

Das erste „Dev Diary“-Video dreht sich um die Entstehung der alternativen Decopunk-Welt in „Aether & Iron“. In dem Video mit dem Titel „Was wäre, wenn die Menschheit zuerst die Lüfte beherrscht hätte?“ spricht Tyler Whitney, Narrative Lead bei Seismic Squirrel, über die entscheidende „Was wäre wenn?“-Frage, die zur Entstehung des vertikalen New Yorks der 1930er Jahre in „Aether & Iron“ führte.

Dabei geht er auf historische Theorien ein, die als Grundlage für die alternative Geschichtsvorstellung des Spiels dienten. Außerdem reflektiert er über die Zusammenarbeit des Studios mit dem Co-Entwicklungspartner Chaos Theory und lobt sowohl deren kreative Präsentation als auch die „makellose Atmosphäre“, die sie in das Projekt eingebracht haben.

„Aether & Iron“ erscheint am 31. März 2026 für PC. Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

What If Humanity Mastered the Skies First? | Aether & Iron Dev Diary 1

Quelle: Pressemitteilung