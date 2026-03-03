Starship Troopers: Ultimate Bug War – Trailer zum Bug-Modus

Nachdem im Rahmen des Steam Next Fest eine Demo von „Starship Troopers: Ultimate Bug War!“ zur Verfügung stand, folgte jetzt ein neuer Trailer. Der Trailer stellt den sogenannten Bug-Modus vor. Dieser erlaubt es den Spielern die Schlachten aus der Perspektive der Arachniden zu erleben.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! – Bug Modus

Trefft den Assassin Bug! – Mit der Fähigkeit, zwischen drei verschiedenen Angriffsformen zu wechseln: Krieger-, Springer- und Panzer-Varianten.

Erkundet vier weitläufige Umgebungen! – Entdeckt alle vier Trainingsareale des Bug-Modus, bezwingt die einzelnen Terrorzonen und lernt, wie der Assassin Bug die Außenposten der Föderation ausschalten könnte.

Vernichtet sie alle! – Die Trooper müssen jede Terrorzone im Gebiet auslöschen, um voranzukommen, und sich dabei der Feuerkraft der mächtigen Mobile Infantry stellen.

Befehligt die Arachnoiden-Strategie! – Der Assassin Bug setzt Pheromonspray ein, um verbündete Bugs in der Nähe anzulocken sowie neue Bugs in den Bug-Nestern für den Kampf zu rekrutieren.

Dotemu und Entwicklerstudio Auroch Digital veröffentlichen den Old-School-Shooter „Starship Troopers: Ultimate Bug War!“ am 16. März 2026 für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! | Exclusive Bug Mode Trailer

Quelle: Pressemitteilung