Tropico 7 – Closed-Beta startet Ende März, Anmeldung ab sofort möglich

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios haben eine geschlossene Beta-Phase für „Tropico 7“ angekündigt.

Wie die beiden Unternehmen mitteilten, kann lediglich eine begrenzte Zahl von Spielern das Spiel vorab testen und Feedback zu verschiedenen Inhalten geben. Die Testphase beginnt am 31. März 2026 und läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen. Die Closed-Beta wird auf PC über Steam sowie auf Xbox PC verfügbar sein.

Mit der Beta erhaltet ihr Zugang zu zwei Kampagnenabschnitten aus den Epochen Kolonialzeit und Weltkriege. Zusätzlich stehen zwei Szenario-Missionen zur Verfügung, die im Kalten Krieg und in der modernen Zeit angesiedelt sind. Die Testversion unterstützt deutsche und englische Texte. Zu beachten ist, dass das Feedback nur über den eigens eingerichteten Discord-Kanal eingereicht werden kann. Das bedeutet, dass man zur Teilnahme an der geschlossenen Beta einen Discord-Account benötigt.

Die interessierten Spieler unter euch können sich ab sofort für die Teilnahme registrieren. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 22. März 2026. Das Formular steht hinter diesem Link bereit.

„Tropico 7“ erscheint für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Außerdem wird das Spiel zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein, darunter im PC Game Pass sowie im Xbox Game Pass Ultimate. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich im Laufe des Jahres.

Tropico 7 | Announcement Trailer | DE

Quelle: Pressemitteilung