Aphelion – Release-Termin, Editionen und neuer Trailer

Im Zuge der Future Games Show zeigte Publisher und Entwickler DON’T NOD mehr von dem Sci-Fi-Action-Adventure „Aphelion“. Der Trailer zeigt die Schönheit von Persephone, dem neunten Planeten des Sonnensystems, in einer markanten Gegenüberstellung durch Thomas hoffnungsvolle Stimme (gesprochen von Eric Geynes), während sich der visuelle Ton allmählich und kontinuierlich ins Düstere und Unheilvolle entwickelt.

In dem Spiel erforschen Spieler in den Schuhen der ESA-Astronauten Ariane und Thomas den bisher unbekannten Planeten. Auch müssen sie ihren rätselhaften Absturz aufklären und um ihr Überleben kämpfen, denn Persephone ist die Heimat einer furchteinflößenden, noch unbekannten Lebensform.

Die Reise zum neunten Planeten beginnt bereits nächsten Monat, wenn „Aphelion“ am 28. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheint. Das Spiel wird ein Xbox Play Anywhere-Titel sein und am ersten Tag auf Game Pass verfügbar sein. Das Spiel erscheint als Standard, Day One- und Pioneer Edition (Retail Edition für PlayStation 5).

Aphelion – Standard Edition

PC – 29,99 Euro (UVP)

Konsolen – 34,99 Euro (UVP)

Day One Edition

Das Spiel

Kosmetikpaket mit 2 Raumanzug-Varianten

6 Rucksack-Accessoires 3 Aufkleber 3 Schlüsselanhänger.



Pioneer Edition (Retail Edition für PlayStation 5)

Release am 02. Juni 2026

Das Spiel

Inhalt der Day One Edition

Ausgabe ein digitales Artbook

Original Soundtrack

Einen exklusiven Hope-01-Missionsaufkleber

Die offizielle Homepage zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

Aphelion | Persephone trailer

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Quelle: Pressemitteilung